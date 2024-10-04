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Эпштейн: Если Риккардо приедет, мы его не дадим заскучать.

Увлекательный и жизнерадостный Даниэль Риккардо – один из наиболее узнаваемых пилотов Формулы 1 в Соединенных Штатах благодаря популярному сериалу "Гонка: на выживание". После ухода из команды Red Bull, шансы на его появление в Остине крайне малы.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
04.10.2024, 10:11·2 мин
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Фото: F1news.ru

Увлекательный и жизнерадостный Даниэль Риккардо – один из наиболее узнаваемых пилотов Формулы 1 в Соединенных Штатах благодаря популярному сериалу "Гонка: на выживание". После ухода из команды Red Bull, шансы на его появление в Остине крайне малы. Тем не менее, если такое событие произойдет, то руководитель Гран-При США Бобби Эпстайн уверен, что зрителям будет не скучно.

Бобби Эпстайн заявил: "На нашем Гран-При Даниэль пользуется огромной популярностью как на трассе, так и за ее пределами. Сомневаюсь, что болельщики будут приобретать билеты исключительно ради того, чтобы увидеть его гонку на малопродуктивном автомобиле, однако как личность в мире Формулы 1 он привлекает и будет продолжать привлекать значительное внимание".

Он очень популярен в Техасе. Я думаю, что ему здесь нравится. Я надеюсь, что в будущем он будет более доступен для поклонников, нежели в периоды, когда сам состязался на трассе и нес ответственность перед командой".

"Я надеюсь, что Даниэль все-таки будет появляться здесь. Многие хотели бы пожать ему руку, получить автограф или сфотографироваться с ним. Просто видеть его в нашем городе. Мы не дадим ему заскучать!" - подытожил глава Гран-При США.

Источник

Даниэль Риккардо (78)

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