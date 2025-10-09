Энрико Кардиле: "В 2026 году мы обязательно добьемся успеха!"

Технический директор Aston Martin Энрико Кардиле дал интервью пресс-службе команды, в котором рассказал о своих новых обязанностях, впечатлениях после перехода из Ferrari и планах на будущее, в том числе на сезон 2026 года.

Отвечая на вопрос о своих основных задачах, Кардиле отметил, что полностью отвечает за разработку болида. Он подчеркнул, что его деятельность охватывает весь процесс – от первоначальной концепции до работы с аэродинамической трубой и CFD, а также внедрения новых инструментов для повышения конкурентоспособности машины.

По словам Кардиле, его рабочие дни не отличаются рутиной. Он большую часть времени проводит в обсуждениях и контролирует развитие различных проектов, что считает интересной и захватывающей частью своей работы.

Кардиле также прокомментировал взаимодействие большого коллектива технических специалистов, собравшихся в Aston Martin. По его словам, важным моментом является эффективное сотрудничество и интеграция усилий, чтобы избежать дублирования функций и недоразумений, способных снизить производительность команды.

Говоря о своей роли на брифингах, Кардиле отметил, что старается видеть общую картину, обеспечивать ясность и принимать решения, опираясь на знания и опыт специалистов, работающих в его команде.

Он рассказал, что не всегда нуждается в полной информации для принятия решений и готов корректировать курс, если новые данные укажут на ошибочность первоначального подхода. По его мнению, конечной целью является победа, а не поиск виновных в возможных ошибках.

Кардиле сообщил, что не планирует посещать гонки в этом году, полностью сосредоточившись на разработке машины для сезона 2026 года на базе Aston Martin. Своё первое впечатление от технологического кампуса команды он описал как «впечатляющее», отметив высокий потенциал объектов и преданность сотрудников своему делу.

Руководитель технического отдела рассказал, что переехал в Великобританию вместе с семьей для полной концентрации на работе. По его словам, проект Aston Martin вдохновляет его своей энергетикой и самоотдачей, которую демонстрирует владелец команды Лоуренс Стролл.

Кардиле поделился своими наблюдениями о различиях между Ferrari и Aston Martin. Он подчеркнул, что в Ferrari процессы уже устоялись, тогда как в новой команде многое ещё предстоит выстроить, и важно найти собственную идентичность, а не копировать чужой опыт, даже если он успешен.

Он отметил, что в команду пришли специалисты из других коллективов, и это неизбежно вносит новые подходы и позитивно влияет на развитие всей организации. Важно понять, какие из новых методов помогут сделать команду сильнее.

Отвечая на вопрос о структуре подчинения, Кардиле рассказал, что работает под руководством Энди Кауэлла и Эдриана Ньюи, в зависимости от текущих задач. Он подчеркнул, что гордится возможностью работать в такой команде и окружен выдающимися профессионалами.

Кардиле также поддерживает идею Энди Кауэлла о превращении Aston Martin в «креативную, хаотичную машину инноваций». По его мнению, инновационный подход принесет больше пользы, чем излишняя строгость в структуре, а сложные задачи должны решаться всей организацией, а не отдельными сотрудниками.

Комментируя подготовку к сезону 2026 года, когда в Формуле 1 произойдут серьёзные изменения в регламенте, Кардиле отметил, что команда внимательно рассматривает различные варианты развития и готова идти на разумный риск. Он подчеркнул, что проект рассчитан на долгосрочную перспективу, и сейчас ведётся работа не только над машиной, но и над совершенствованием процессов и командной культуры.

В завершение Кардиле рассказал о своих эмоциях перед новой эрой в Формуле 1, подчеркнув, что испытывает волнение и предвкушение. Он выразил уверенность, что Aston Martin располагает всем необходимым для достижения успеха в 2026 году, и команда не рассматривает неудачу как приемлемый исход.