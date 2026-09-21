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Эндрю Шовлин сообщил: «Мы используем секретные коды»

Mercedes меняет секретные коды каждую неделю: Эндрю Шовлин рассказал, как команда подготовила победную тактику Кими Антонелли на Гран При Испании в Мадриде.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
21.09.2026, 16:52·2 мин
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Фото: F1news.ru

Команды Формулы 1 нередко используют в радиообмене с гонщиками секретные коды. Это позволяет скрывать тактические решения от соперников.

Mercedes также прибегает к такой практике. Главный гоночный инженер команды Эндрю Шовлин рассказал, что секретные коды применялись во время Гран При в Мадриде, где победу одержал Кими Антонелли.

Лидером гонки был стартовавший с поула Ландо Норрис. Однако режим виртуального автомобиля безопасности (VSC) появился на трассе в неудачный для него момент. Благодаря этому инициатива перешла к Антонелли, который в итоге финишировал первым.

Шовлин отметил, что Mercedes заранее рассматривала различные варианты развития событий на Гран При Испании. В частности, команда готовилась к появлению автомобиля безопасности или введению режима VSC.

«Утром в воскресенье мы уделили особое внимание готовности реагировать на любой инцидент, – рассказал Шовлин, принимая участие в подкасте Silver Arrows Radio Show. – Так действуют все команды. Впрочем, даже если у вас есть план, когда такой момент наступает, могут начаться дискуссии: действительно ли мы хотим поступить именно так? Но что приятно: в Мадриде у нас был совершенно чёткий план.

Кими знал, что должен успеть провести пит-стоп, если будет введён VSC, и Боно (Питер Боннингтон, гоночный инженер Антонелли) подтвердил соответствующую инструкцию, как только на трассе произошёл инцидент. При этом мы используем секретные коды, чтобы держать гонщиков в курсе событий на случай, если они захотят провести пит-стоп, когда на трассе будет автомобиль безопасности.

Но мы стараемся не позволить другим командам догадаться, что это за коды, поэтому меняем их каждую неделю».

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