Исследование: системы аварийного торможения в автомобилях стали гораздо эффективнее, чем ранее

Исследование от AAA показывает значительные улучшения в системах автоматического экстренного торможения с фронтальным столкновением.

Новые автомобили в два раза чаще избегают столкновений по сравнению с теми, которые были шесть лет назад.

На скоростях ниже 35 миль в час новые автомобили получили 100 процентов по степени избежания столкновений.

Современные технологии безопасности, конечно, не лишены недостатков, но ситуация улучшается. Таковы выводы из исследования AAA, которая недавно поделилась результатами исследования систем автоматического экстренного торможения (AEB). По сравнению всего лишь с шестью годами назад, новые автомобили в два раза чаще избегают фронтального столкновения в избежном сценарии. Фактически, это настолько значительное улучшение, что AAA сообщает о полной стопроцентной успешности в избежании столкновений на скоростях ниже 35 миль в час.

AAA опиралась на свои выводы на оценках шести автомобилей - три старых, три новых. Образец включал в себя 2024 года Nissan Rogue, Jeep Grand Cherokee и Subaru Outback, сравниваемые с их предшественниками с 2018 года (2017 год для Jeep). Автомобили были тщательно проверены, чтобы убедиться, что все системы были полностью функциональны и работали правильно. Старым тестовым автомобилям были установлены новые шины, тормоза и четырехколесное выравнивание, после чего они проехали 500 миль, чтобы убедиться, что новые детали привыкли. Любые обновления программного обеспечения, если применимо, были выполнены.

Фото: Motor1.com

Целью была так называемая "мягкая машина", полноразмерная тестовая установка в форме хэтчбека из пены с виниловым наружным покрытием, которая немного напоминает Ford Focus. Тесты проводились со скоростями 12 миль в час, 25 миль в час и 35 миль в час. Тестирование на пешеходов не проводилось.

Из старых моделей только Jeep Grand Cherokee не смог остановиться на скорости 12 миль в час. Аналогично, Subaru была единственной старой моделью, которая успешно остановилась на всех скоростях. Nissan преодолел 12-мильный рывок, но потерпел неудачу на 25 милях в час. И Grand Cherokee, и Rogue врезались в цель на скорости 35 миль в час, едва начав тормозить до контакта.

Перемещаемся в 2024 год. Все три автомобиля остановились без столкновения. Более детальное исследование показывает, что система AEB активировалась намного раньше для каждого автомобиля. AAA отмечает, что на скоростях выше 35 миль в час системы не так эффективны. В отдельном тесте три из четырех избежали столкновения при 45 милях в час. Ни один не смог избежать фронтального столкновения на скорости 55 миль в час.

"С момента начала тестирования AEB в 2014 году улучшения от производителей автомобилей заслуживают похвалы и обещают улучшить безопасность вождения", - сказал Грег Брэннон, директор исследований по автомобильной инженерии в AAA. "Еще предстоит проделать значительную работу, чтобы гарантировать работу систем на более высоких скоростях".