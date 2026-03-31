В 2026 году «ЭМ рус» намерена выпустить и реализовать свыше 3 тысяч электрокаров UMO5

Компания «ЭМ рус» планирует значительно увеличить продажи электромобилей UMO5: в 2026 году на рынке может появиться более 3 тысяч таких автомобилей. Данную информацию сообщил основатель и генеральный директор организации Илья Рашкин в интервью ТАСС.

Как отметил глава компании, ожидается, что не менее 3 тысяч электромобилей будет произведено и реализовано в течение года. «Спрос обещает быть выше наших текущих мощностей», — подчеркнул Рашкин, указав на необходимость ускорения темпов производства.

На сегодняшний день десятки автомобилей UMO5 уже работают в сегменте такси, перевозя пассажиров. Ранее агентство «АВТОСТАТ» информировало, что выпуск модели UMO5 начался в феврале 2026 года на автозаводе «Москвич». Новинка вошла в перечень автомобилей российского производства, утверждённый Минпромторгом, соответствующих требованиям локализации для такси.