Эллисон: В случае удачи у нас будет шанс попасть на подиум.

Джеймс Эллисон, технический директор Mercedes, выразил надежду, что на Гран При Италии его команда продемонстрирует более убедительные результаты, чем на предыдущем этапе в Зандворте, где гонщики Джордж Расселл и Льюис Хэмилтон финишировали лишь на седьмой и восьмой строчках.

Эллисон подчеркнул: «Надеемся, что наша скорость вернётся на уровень, который мы имели до летнего перерыва, а не останется на том же уровне, что был в Зандворте, где нам хотелось бы видеть лучшие результаты».

Он также отметил особенности этапа в Монце: «На нас ожидает увлекательный уик-энд, ведь весь асфальт на трассе был полностью заменён, а Pirelli разработали самые мягкие компаунды шин специально для этой гонки».

Обновлённое покрытие обеспечивает отличное сцепление, однако существует опасность гранулирования резины, которая возникает, когда шина "прилипает" к дороге и может физически разрушиться при высоких нагрузках. Этому нужно будет уделить внимание.

«Я уверен, что мы сможем найти оптимальные настройки для машины, и вместе мы поймём, как нововведения в аэродинамике, представленные в Зандворте, повлияли на нас – помогли ли они или, наоборот, создали проблемы. Если нам повезёт и уик-энд в Монце будет проходить гладко, то у нас есть шанс бороться за подиум или даже за более высокие места – я на это надеюсь. Впрочем, время покажет», – заключил Эллисон.