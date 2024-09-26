BMW i3 в Китае представлен с двумя вариантами аккумуляторов.

Премьера нового BMW i3 2024 года состоялась на автомобильном рынке Китая. В этом году для седана была пересмотрена палитра доступных цветов. Особенностью базовых версий стало включение спортивного пакета i3 eDrive40L Yaoye с подогревом передних сидений.

Кроме того, для седана доступен новый автоматический помощник водителя Pro. В модели также предусмотрена система автопарковки. Электрический седан BMW i3 eDrive35L оснащен двигателем мощностью 285 лошадиных сил и крутящим моментом 400 Нм. Версия eDrive40L, являющаяся топовой, развивает 340 л.с. и 430 Нм.

Более слабая модель электрокара оснащена батареей емкостью 70,17 кВт•ч. При полной зарядке седан способен проехать 526 километров без подзарядки.

Топовая модификация электрокара оснащена батареей емкостью 78,92 кВт•ч, что позволяет увеличить запас хода до 592 километров.

Фото: Carsweek.ru

Ранее стало известно, что на российском автомобильном рынке начали продавать BMW X7 и X5 с гарантией на два года.