Электромобиль Geely EX5 прошёл испытания по скоростному маневрированию в Испании

Электрический кроссовер Geely EX5 прошёл испытания по скоростному маневрированию, организованные профильным испанским изданием km77. Тестирование включало в себя слалом и «лосиный тест». По итогам испытаний Geely EX5 продемонстрировал результаты, сопоставимые с показателями многих моделей или превосходящие их, причем не только массового, но и премиального сегмента. Это в очередной раз подтверждает, что технические характеристики автомобилей Geely соответствуют самым высоким мировым стандартам.

Электромобиль Geely EX5 проехал «змейку» за 26,2 секунды, разогнавшись до 70,7 км/ч. Данный результат полностью отвечает требованиям, предъявляемым к современным городским кроссоверам. Организаторы испытания отметили, что автомобиль двигался чётко между конусами с минимальными кренами кузова. Активные ассистенты водителя эффективно замедляли Geely EX5 до скорости, необходимой для осуществления безопасного манёвра.

Geely EX5 успешно справился с «лосиным тестом», который предполагает резкое перестроение в соседний ряд для объезда препятствия и возвращение в прежнюю полосу. Скорость на входе составила 70 км/ч, а скорость на выходе — 42 км/ч. При этом все конусы остались на своих местах. Эксперты издания km77 отметили, что система курсовой устойчивости вмешивалась в процесс управления незаметно, но оказывала существенное влияние на результат.

Инновационный кроссовер Geely EX5 построен на модульной электрической архитектуре GEA. Модель оснащается высокотехнологичной силовой установкой «11 в 1» мощностью 218 л. с. Полного заряда тяговой батареи хватает электромобилю на запас хода до 430 км по циклу Всемирной гармонизированной процедуры испытаний легковых автомобилей (WLTP). Безопасность Geely EX5 подтверждена максимальными оценками Европейской программы оценки новых автомобилей (Euro NCAP) и Австралазийской программы оценки новых автомобилей (ANCAP).