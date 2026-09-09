Электрокроссовер UMO 5 теперь доступен для покупки частным лицам

Отечественный электрический кроссовер UMO 5, выпускаемый на заводе «Москвич», стал доступен для частных покупателей в 41 субъекте РФ. По информации пресс-службы Яндекса, технологического и дистрибуционного партнера проекта, весной 2026 года автомобиль начали использовать в такси и каршеринге. В середине июля на модель открыли предзаказы.

UMO 5 стал первой моделью, оснащенной встроенным ИИ-ассистентом Алисой, который позволяет голосом управлять климатической системой, стеклоподъемниками, багажником и люком. В мультимедийную систему интегрированы сервисы Яндекса, включая Карты, Музыку, Книги, Видео и Кинопоиск. Управлять отдельными функциями электрокроссовера дистанционно можно через приложение пользователя UMO.

Сейчас автомобиль доступен в двух комплектациях — Про и Макс. Мощность электродвигателей составляет 136 и 204 л.с. соответственно, а стоимость начинается от 2 590 000 рублей и от 2 790 000 рублей (с учетом госсубсидии). Летом запас хода электрокара достигает 420 км. Средняя продолжительность зарядки с 20% до 80% составляет 25 – 30 минут.

Владельцам доступны гарантийное и техническое обслуживание у официальных дилеров, а также оригинальные запчасти. Яндекс выполняет обновление программного обеспечения автомобиля по воздуху и предоставляет круглосуточную поддержку в чате приложения UMO и по телефону.