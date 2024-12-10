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Электрокар Zeekr X на пороге обновления. Разглашаются первые детали

Что же ждет поклонников компактного электрического кроссовера Zeekr X? Некоторые изменения уже можно рассмотреть на свежих патентных изображениях Внешне автомобиль остался практически без изменений, зато список дополнительного оборудования
А
Антон Звонкий
10.12.2024, 15:32·1 мин
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Фото: Carsweek.ru

Что же ждет поклонников компактного электрического кроссовера Zeekr X? Некоторые изменения уже можно рассмотреть на свежих патентных изображениях

Внешне автомобиль остался практически без изменений, зато список дополнительного оборудования значительно расширился

Значительное обновление коснулось электрокара Zeekr X: на крыше появился лидар, на наружных зеркалах установлены радары, а в различных частях кузова появились новые сенсоры. Благодаря этим инновациям автомобиль стал более безопасным и повысил уровень автономности. Эти технологии уже успешно применялись на Zeekr 001

Больше информации об обновленной модели Zeekr X мы узнаем непосредственно к моменту официального запуска этой электрической новинки

Фото: Carsweek.ru

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