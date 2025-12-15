«Электромобиль за 7 миллионов: реальный запас хода Avatr 11 в России оказался на 30% меньше заявленного»

На российском автомобильном рынке появился новый участник — электромобильный бренд Avatr. Этот проект реализован силами трех крупных компаний: Changan, CATL и Huawei. Сегодня официально представлен и уже продается кроссовер Avatr 11, а недавно российской публике был показан фастбэк Avatr 12.

Заявленные планы бренда весьма серьезны: товарный знак Avatr зарегистрирован в России до 2034 года. Кроме того, автомобили проходят испытания даже в экстремальных антарктических условиях, что подчеркивает глобальные амбиции и особое внимание к надежности продукции.

Внешность хищника, повадки аристократа

Avatr 11 сразу привлекает внимание своим выразительным, агрессивным внешним видом, который может создать впечатление настоящего спортивного кроссовера. Однако за рулем ощущения оказываются иными.

Разгон до 100 км/ч занимает около 4 секунд — показатель достойный по меркам электромобилей, но субъективно динамика воспринимается иначе. Ускорение происходит плавно и линейно, без резких толчков, как у некоторых конкурентов. Это скорее уверенный и мощный разгон без излишней эмоциональности. Управляемость автомобиля также ориентирована на комфорт, а не на спортивную остроту.

Подвеска Avatr 11 хорошо адаптирована к российским дорогам — она эффективно сглаживает неровности покрытия. Однако в поворотах заметны крены кузова, а рулевое управление отличается некоторой задумчивостью. Этот электрокроссовер рассчитан скорее на спокойные поездки по трассе, чем на динамичную езду.

Запас хода: ожидания и реальность

Одним из ключевых параметров любого электромобиля остается запас хода. Avatr 11 оснащается батареями емкостью 90 или 116 кВт·ч, которые по заявлению производителя способны обеспечить до 600 км пробега. В реальных условиях при движении по трассе со скоростью 130 км/ч потребление энергии составляет 22–24 кВт·ч на 100 км, что считается хорошим результатом. Однако здесь встает проблема — расчет оставшегося запаса хода ведется по оптимистичному китайскому циклу CLTC, что приводит к завышению реальных данных примерно на 30%.

Таким образом, если на приборной панели показывается 400 км, на практике можно рассчитывать примерно на 280 км. Это усложняет планирование дальних поездок и поиск зарядных станций.

Зарядная инфраструктура: испытание для электромобилиста

Вопрос зарядки остается одной из главных сложностей для владельцев электромобилей в России — не стал исключением и Avatr. Пример с неработающей электрозаправкой в Тульской области, которая отказалась распознать автомобиль, иллюстрирует типичные трудности. Многие зарядные станции требуют использования мобильных приложений, а при проблемах со связью процесс превращается в настоящую лотерею. Это ограничивает возможности использования электрокара в качестве основного автомобиля для дальних путешествий.

Оптимальный сценарий эксплуатации Avatr 11 — второй автомобиль в семье с возможностью подзаряжаться дома. Для ежедневных поездок по городу и пригороду запаса хода в 300-350 км вполне достаточно.

Стоимость: за что просят 7-8 миллионов рублей

Одним из главных преимуществ Avatr на российском рынке выступает его официальный статус, в отличие от «серых» поставщиков. Базовая цена — от 7 миллионов рублей, причем в ближайшее время ожидается увеличение на миллион из-за изменения утилизационного сбора. За эти деньги покупатель получает не только автомобиль, но и русифицированный интерфейс, официальную гарантию и защиту от дополнительных сборов или блокировки электронных систем.

Следует учитывать, что российская версия лишена одного из ключевых технологических преимуществ — продвинутого автопилота от Huawei. Вместо лидаров в этих автомобилях стоят заглушки, и функция автопилота недоступна.

Avatr 11 — продукт нишевый и неоднозначный. Он будет интересен тем, кто ценит необычный дизайн, комфорт, преимущества официального дилера и эксплуатирует автомобиль преимущественно в городе или в пригороде с возможностью домашней зарядки. Однако тем, кто ожидает за эти деньги спортивную динамику, драйверские ощущения или свободу путешествий на дальние расстояния, стоит рассмотреть иные варианты. Это не плохой автомобиль — он просто другой.

Ранее сообщалось, что электромобиль Avatr 12 также поступил в продажу в России.

Источник и фото: auto.ru.