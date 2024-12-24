Электрокар Xiaomi удивил покупателей новой популярной функцией смартфона

В марте текущего года китайская корпорация Xiaomi представила свой новейший электрокар под названием SU7. По информации местного автомобильного портала CarNewsChina, к концу 2024 года автомобиль обновил программное обеспечение, расширив список возможностей для владельцев и потенциальных покупателей.

В обновленном электромобиле появилась функция видеозвонков, осуществляемая через штатную фронтальную камеру, при условии подключения смартфона Xiaomi к автомобилю.

Теперь владельцы обновленного электрокара могут получать актуальную информацию о зарядных станциях, предоставленную брендами-партнерами, включая компании Nio, Li Auto и Xpeng. Эта информация включает в себя данные о доступности, занятости и простое станций, а также о мощности, стоимости и плате за парковку.

Также были улучшены характеристики вождения. Особое внимание уделено работе антикрыла, которое в автоматическом режиме регулируется в зависимости от скорости движения. В дополнение появились функции автоматической парковки и распознавания дорожных знаков.

Новинка Xiaomi SU7 поступит на российский авторынок по "серой" схеме поставок, и первые экземпляры начнут поступать в страну в конце весны. Модификация с полным приводом и двигателями общей мощностью 673 лошадиные силы будет доступна российским покупателям за 6,4 миллиона рублей.