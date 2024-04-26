Tesla Model Y: электрический кроссовер снова лидирует в продажах в Европе в марте.

Эксперты портала «Автостат» поделились данными о самых востребованных автомобилях в Европе за март 2024 года. Лидером стала электрическая модель Tesla Model Y, проданная в количестве 26 847 штук.

Однако спрос на эту модель снизился на 42%. На втором месте оказался Volkswagen Golf, вернувший себе лидерство среди автомобилей в Европе. В марте было продано 25 779 автомобилей этой модели, что означает увеличение спроса на 43%. Dacia Sandero заняла третью строчку с результатом в 25 660 проданных машин и ростом продаж на 23%.

На четвертой позиции расположился японский кроссовер Nissan Qashqai с объемом продаж в 24 764 автомобиля, что свидетельствует о росте спроса на 14%. Peugeot 208 занял пятое место, с результатом в 23 462 проданных автомобиля (-1%). Renault Clio оказался на шестом месте, его продажи составили 22 964 штуки, что означает увеличение спроса на 28%. Citroen C3 занял седьмую позицию, было продано 21 110 машин (+16%).

Популярный у европейцев Volkswagen T-Roc на этот раз оказался на восьмой строчке – было продано 20 852 автомобиля (-3%). Ford Puma занял девятое место – 19 077 проданных машин и рост спроса на 26%. Завершает ТОП-10 Toyota Yaris – эту модель купили 19 056 раз (+39%).

Фото: Carsweek.ru

В то же время компания Mazda представила свой новый электрический кроссовер, который станет прямым конкурентом Tesla Model Y.