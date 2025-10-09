Электрическая революция от Audi: новый A4 E-tron выходит на бой с BMW и Mercedes

Audi предпринимает масштабные шаги к будущему, объявив о разработке полностью электрической версии популярной модели A4. Ожидается, что электромобиль поступит в продажу примерно через три года и станет главным конкурентом для электрических вариантов BMW 3 Series и Mercedes-Benz C-Class.

Проект станет одним из первых серийных воплощений концепции "Radical Next", подчеркивая стратегическую переориентацию бренда: Audi смещает фокус с традиционных автомобилей премиум-класса на инновационные электромобили и программные решения. Генеральный директор компании Гернот Дёлльнер называет происходящее крупнейшей трансформацией в истории Audi, отмечая, что изменения коснутся не только продуктовой линейки, но и дизайна, внутренних процессов и стратегических направлений.

В рамках подготовки к грядущим переменам производитель отказался от спорных названий моделей, оптимизировал ассортимент, исключив менее прибыльные серии, и провёл масштабные сокращения персонала. Эти шаги продиктованы необходимостью реагировать на новые вызовы отрасли — в частности, на повышение импортных пошлин в США и снижение спроса на электромобили в глобальном масштабе.

Несмотря на непростые перспективы 2025 года, Гернот Дёлльнер сохраняет уверенность в успехе будущей A4. Руководство бренда планирует к концу 2026 года завершить обновление модельного ряда, постепенно внедряя философию "Radical Next" во все новые автомобили марки.

Конкуренция и технические инновации

В то время как выпуск электрического A6 E-tron уже привлек внимание части поклонников A4, именно младшая модель становится сейчас приоритетом для инженеров. Новая A4 будет построена на базе платформы SSP, разработанной Volkswagen Group, запуск которой намечен на 2028 год. На этой архитектуре также будут базироваться будущие поколения Golf, Skoda Octavia и новый флагманский SUV от Cupra.

В отличие от платформы PPE, используемой для A6 E-tron, SSP призвана повысить конкурентоспособность A4 и дать ей возможность успешно соперничать с новейшими электрическими решениями от других производителей.

По оценкам специалистов, A4 E-tron сможет преодолевать до 800 километров на одном заряде и поддерживать быструю зарядку мощностью свыше 300 кВт. Для высокопроизводительной версии заявлена мощность порядка 450 лошадиных сил — такие характеристики позволят новинке не уступать основным конкурентам по показателям динамики и универсальности.

Баланс цифры и ощущений

Audi уделяет особое внимание не только развитию программных возможностей, но и качеству взаимодействия водителя с автомобилем. Концепт Concept C уже демонстрирует новую философию сочетания цифровых технологий с привычными физическими элементами управления.

Гернот Дёлльнер отмечает, что покупатели ценят возможность напрямую управлять ключевыми функциями, поэтому в следующей A4 количество сенсорных элементов управления будет сокращено в пользу классических поворотных регуляторов. Это решение возвращает знакомое ощущение металла и характерный "кликовый" отклик, что подчеркивает стремление Audi сохранить эмоциональный и премиальный опыт вождения.

Дизайн, который шокирует

Экстерьер новой A4 полностью переосмыслен и вдохновлен культовой моделью TT. Дизайн будет ориентирован на стиль Concept C: вертикальная прямоугольная решетка радиатора, строгие светодиодные фары и обтекаемый кузов формируют современный облик электромобиля.

Такой подход в дизайне обозначает новый этап для марки Audi, делая A4 заметным представителем новой эпохи электрических автомобилей бренда.

Электрическая A4 обещает стать драйвером перемен для Audi, сочетая технологические инновации, выразительный внешний вид и практичность — всё это нацелено на то, чтобы завоевать сердца автолюбителей в условиях стремительно растущего рынка электромобилей.

Ранее сообщалось, что новейший Audi A5 уже появился в России.

Источник и фото: autocar.