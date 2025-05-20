Toyota выпустила электрический автомобиль, который стоит вдвое дешевле Tesla Model Y.

Toyota не отстает от конкурентов в гонке за разработкой электромобилей с доступной ценой. Китайская версия нового электрического кроссовера bZ5, созданного совместным предприятием FAW-Toyota, оснащена аккумуляторами от BYD, что делает его еще более привлекательным.

bZ5, по большому счету, является обновленной версией bZ3C, представленной в прошлом году. Toyota решила позиционировать новинку между седаном bZ3 и флагманским кроссовером bZ7.

Дизайн bZ5 сочетает в себе японскую и китайскую эстетику: от фирменной передней части в форме молота до изящной отделки вокруг колесных арок. Кроссовер также отличается наклонной линией крыши и задними фарами, протянутыми через всю ширину автомобиля.

В салоне новинки присутствует 15,6-дюймовый сенсорный экран, цифровая приборная панель и плавающая центральная консоль. Передние сиденья могут быть сложены, превращаясь в удобную кровать.

Фото: Carsweek.ru

Напомним, что ранее Toyota представила обновленный кроссовер RAV4 на тизере, продолжая радовать поклонников новыми моделями.

Фото - Toyota