Электрическая версия Skoda Kamiq поражает своим выдающимся дизайном

Недавно чешский бренд из группы Volkswagen порадовал публику презентацией самой маленькой модели в линейке электромобилей - новым Skoda Epiq. Этот кроссовер поражает своим футуристическим дизайном, привлекая внимание своим стилем, напоминающим Kamiq.

На шпионских фотографиях уже видно, что модель 2025 года Skoda Epiq прячется под камуфляжем с совершенно новым дизайном, который отличается от Enyaq, но при этом сохраняет некоторые характерные детали, такие как новый интерфейс и измененный нос без традиционной решетки радиатора, с разделенными фарами.

К краям капота протянута тонкая световая полоса, фары размещены на низком уровне, а вентиляционная решетка, позаимствованная у концепт-кара, делает образ завершенным. Skoda Epiq представляет собой альтернативу CUPRA Raval, с массивными легкосплавными дисками, элегантным спортивным стилем и плавными линиями кузова.

Новинка оснащена типичными для Skoda фарами, скрытыми под винилом, а также светодиодной полосой, соединяющей передние фары. Следует отметить, что ее расположение на одном уровне с номерным знаком создает впечатление эстетичного дизайнерского решения.

Skoda Epiq будет построен на платформе MEB для компактных электромобилей, измененной для переднего привода. Запуск автомобиля запланирован на март 2025 года, производство будет осуществляться в Испании. Модель будет предложена с современным интерьером, оснащенным большим сенсорным экраном на центральной консоли.

Автомобиль будет доступен с электродвигателем мощностью до 220 лошадиных сил и двумя уровнями емкости аккумулятора - 35 кВтч и 48 кВтч, обеспечивающим запас хода более 400 км.

Фото: Carsweek.ru

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