Электрический Mercedes GLB впервые выходит на дорогу

Автомобильный ряд полностью электрических транспортных средств от Mercedes проходит процесс оживления, и замена модели EQB скоро появится. Электрифицированный GLB планируется получить новое название – «GLB with EQ Technology» – и его официальное представление ожидается примерно в то же время, что и версия с внутренним сгоранием, возможно, в начале 2026 года.

Новое наименование электрического GLB соответствует новым CLA with EQ Technology и G 580 with EQ Technology, поскольку Mercedes переосмысливает линейку своих моделей под брендом EQ. Новая модель заменит EQB, а также будет построена на совершенно новой платформе - новой модульной платформе MMA (Mercedes Modular Architecture), которую она разделит с недавно представленным CLA.

Как и у текущих GLB и EQB, новый внутреннего сгорания GLB и его электрический вариант будут иметь общий дизайн. Один из элементов, который будет сохранен, - это закрытая решетка радиатора у электрической версии, что намекается здесь отсутствием отверстий в камуфляже, в отличие от того, что мы видели на предыдущих снимках шпионажа GLB. Кроме того, этот прототип GLB with EQ Technology оснащен спортивными 20-дюймовыми дисками, но в остальном он выглядит так же, как и GLB.

Фото: autoexpress

Несмотря на камуфляж, очевидно, что Mercedes не собирается радикально менять квадратный дизайн автомобиля, напоминающий «младшего брата» G-Wagen. Передняя часть будет слегка округлой по сравнению с текущим GLB, а автомобиль получит новую фару с трехлучевой звездой, что мы видели на концепт-каре CLA Class в 2023 году.