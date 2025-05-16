Снимки шпионов демонстрируют формирование новой флагманской модели Mercedes-AMG CLA с электрическим двигателем

Новое поколение электрокаров Mercedes уже не за горами: вот-вот состоится премьера седана CLA, работающего исключительно на электричестве. Помимо скорого появления CLA, Mercedes заявил, что также на подходе универсал и два внедорожника, но это наше первое намек на то, что спортивные модели AMG также станут частью новой атаки моделей.

Сфотографированный в условиях холодных испытаний, этот прототип CLA имеет много общих элементов с менее спортивными собратьями. Среди них производственные элементы освещения спереди и сзади, а также видимо покрашенное кузовное покрытие, но на тестовом автомобиле есть несколько элементов, которые могут скрывать улучшения производительности, разработанные AMG.

Поскольку новый AMG CLA полностью электрический, под его бампером не спрятались четыре гордые выпускных трубы, но мы видим установленные улучшенные тормоза с вентилируемыми дисками и четырехпоршневыми суппортами. Кузов также низко располагается на больших колесах, а задний багажник имеет большой замаскированный участок, который, вероятно, скрывает какой-то задний спойлер.

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Как и стандартный CLA, версия AMG будет построена на платформе MMA, следующего поколения электронной архитектуры Merc, работающей по системе 800V, которая сможет заряжаться до 250 кВт. В то время как стандартный CLA будет ориентирован на эффективность, тот же процесс разработки должен принести плоды и для высокопроизводительного применения.

Стандартный CLA будет работать на одном электромоторе с двухступенчатой трансмиссией, но поскольку AMG стремится разрабатывать специфические электродвигатели для своих собственных моделей, мы предполагаем, что здесь будет использован более мощный набор двигателей и, как можно догадаться по некоторым нашим изображениям, определенный акцент на заднеприводном распределении крутящего момента.

Ожидается, что AMG также пройдет через свой обычный круг обновлений шасси и стиля, но на таком раннем этапе процесса можем только предполагать, что может ждать нас впереди.

Что касается конкурентов, у электрического Mercedes-AMG CLA, скорее всего, изначально не будет серьезной конкуренции среди немецких производителей компактных автомобилей с высокой производительностью, так как BMW M и Audi Sport сосредоточат свое внимание на более крупных моделях, таких как ожидаемый iM3 и RS 6 E-tron. Вместо этого флагманский CLA придется столкнуться с новыми конкурентами, среди которых компании, такие как Hyundai и Tesla, лидируют в этом сегменте.