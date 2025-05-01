Электрический Mazda MX-5 впервые показан на патентных эскизах

Автомобиль Mazda MX-5 уже более 10 лет неизменно радует поклонников своим простым атмосферным 4-цилиндровым двигателем, оставаясь противоположностью все более тяжелых электрических спортивных автомобилей. Однако вскоре это может измениться, так как Auto Express обнаружил патенты на Mazda MX-5 с электрическим двигателем.

На патентах изображен автомобиль, четко соответствующий по размеру Mazda MX-5, где батареи расположены в секции трансмиссионного туннеля. Это позволит сохранить традиционные размеры, форму и распределение веса Mazda MX-5. Кроме трансмиссионного туннеля, Mazda также добавила батареи перед пассажирским сиденьем и позади обоих сидений - последнее - это особенность, которую мы увидим в новом электрическом Porsche Cayman.

В патентной заявке Mazda утверждает, что "поскольку аккумулятор установлен в туннельной части, центр тяжести автомобиля может быть ближе к центру автомобиля, что позволяет уменьшить момент инерции крена".

Фото: autoexpress

Вместо того чтобы гнаться за высокой скоростью с двигателем двойного действия и полным приводом, установлен всего лишь один электрический двигатель. Он расположен непосредственно за сиденьями посередине автомобиля и приводит задние колеса - все как и должно быть у MX-5. По словам Mazda, двигатель также может быть установлен позади любого из сидений, что, вероятно, сделано для адаптации к рынкам с левым и правым рулем.

В патентных заявках Mazda говорится о машине с крышей, которая "может быть жесткой, съемной или складной", что предполагает, что форма кабриолета MX-5, возможно, останется вместе с версией с жестким складным верхом, подобной текущей MX-5 RF.

Патентные заявки Mazda просто названы "электромобиль", однако они не подтверждают, что MX-5 станет исключительно электрическим. Замена текущего поколения MX-5 ND придет позже в этом десятилетии в виде модели NE с новым двигателем Skytactiv-Z от Mazda. Новый мотор впервые увидят на новом CX-5, который появится в 2027 году и будет иметь потенциал для гибридной или мягкой гибридной помощи. Учитывая, насколько важен низкий вес для динамики управляемости MX-5, наиболее вероятным кажется гибридная система, чтобы продлить срок службы дорожного родстера с двигателем внутреннего сгорания.