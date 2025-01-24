Электромобили так же надежны, как автомобили с бензиновыми двигателями: крупное исследование прогнозирует срок службы 18 лет.

Электромобили теперь так же надежны, как автомобили с бензиновыми и дизельными двигателями – к такому выводу пришли исследователи международного университета, проанализировав более 300 миллионов записей техосмотров с 2005 по 2022 год.

Ученые из Университета Бирмингема, Лондонской школы экономики и политических наук, Калифорнийского университета в Сан-Диего и Университета Берна в Швейцарии пришли к выводу, что, даже при интенсивной эксплуатации, средний срок службы электромобилей соответствует типичному сроку службы их аналогов с двигателями внутреннего сгорания.

По результатам исследования выяснилось, что хотя ранние электромобили были менее надежными, вероятность технической неисправности снизилась в среднем на 12 процентов в год в указанный период времени, в то время как для автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями соответственно этот показатель составил 6,7 и 1,9 процента.

Сейчас средний прогнозируемый срок службы электромобиля составляет около 18,4 года и до 124 000 миль, превышая средний показатель для аналогичных автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Несмотря на сомнительную репутацию Tesla в плане надежности, исследователи фактически обнаружили, что автомобили этой марки являются самыми надежными среди электромобилей, в то время как модели Audi и Skoda возглавляют рейтинг надежности среди автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

Доктор Виет Нгуен-Тиен из Лондонской школы экономики и политических наук отметил, что результаты исследования предоставляют "важное представление о сроке службы и экологическом воздействии электромобилей", описывая их как "не просто нишевой вариант".

Профессор экономики Университета Бирмингема Роберт Эллиотт добавил, что, хотя производство электромобиля typично вызывает больше выбросов, чем у автомобиля с двигателем внутреннего сгорания, "долговечный электромобиль может быстро компенсировать свой углеродный след, способствуя борьбе с изменением климата и делая их более устойчивым в долгосрочной перспективе".

Эллиотт продолжил: "Наше исследование предоставляет потребителям достоверные данные для принятия обоснованных решений о покупке автомобиля, в то время как законодатели могут использовать наши находки для формирования регулирований и поощрения принятия прочных и экологически чистых автомобилей, а также для планирования их утилизации в конце срока службы".