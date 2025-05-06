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Продажи электромобилей по-прежнему не удовлетворяют требованиям к нулевым выбросам.

Регистрация автомобилей в Великобритании снова упала, а продажи электромобилей так и не приблизились к целям ЗЭУ после последнего обзора. Многие покупатели опережают налоги, но рынок остается неустойчивым.
РедакцияР
Редакция
06.05.2025, 14:51·2 мин
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Фото: autoexpress

Регистрация автомобилей в Великобритании снова снизилась уже в шестой раз за семь месяцев, при этом продажи электромобилей все еще далеки от высоких показателей, необходимых в соответствии с Законом о нулевых выбросах (ZEV Mandate) после завершения его пересмотра в прошлом месяце.

В апреле по всей Великобритании на дороги вышло немного более 120 000 новых автомобилей, что, как утверждает Общество производителей автомобилей и грузовиков (SMMT), на 10,4 процента меньше, чем в том же периоде прошлого года. Однако, несмотря на то, что популярность электромобилей продолжает расти - количество новых экземпляров, зарегистрированных в прошлом месяце, выросло всего на восемь процентов по сравнению с 2023 годом и составило 24 558 - их доля на рынке все еще составляет примерно одну пятую от общего числа новых автомобилей, что на восемь процентов меньше, чем требуется к 2025 году в соответствии с Законом о нулевых выбросах.

В качестве объяснения SMMT указывает на последние изменения в налоге на дорожное движение VED (Vehicle Excise Duty) в апреле. Теперь электромобили обязаны платить годовой налог в размере £195, а также значительный налог на дорогие автомобили (также известный как налог на роскошные автомобили) в размере £425. Конечно, не только электромобили пострадали от этих изменений, поскольку повышение налогов затронуло всех, особенно существенный скачок ставок первоначального налога для наиболее загрязняющих новых транспортных средств.

Такое широкомасштабное повышение налогов привело к тому, что многие покупатели ускорили свои покупки, чтобы избежать части финансового бремени, однако спад продаж является отражением рынка, полного неопределенности и лишенного поддержки.

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