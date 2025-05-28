Водители электромобилей больше не вернутся к бензину или дизелю

Вопрос о том, как оживить рынок электромобилей в Великобритании, стал одним из самых обсуждаемых в индустрии.

Большинство владельцев электромобилей (за некоторыми исключениями) уже не вернутся к бензину или дизелю. Если это работает для вас, значит, это работает. Возможно, для этого требуется возможность заряжать автомобиль дома, но факт остается фактом: высокая доля водителей электромобилей довольны своим выбором.

Данные Nissan показывают, что 95 процентов владельцев хотели бы купить еще один электромобиль; Ford утверждает, что 89 процентов владельцев электромобилей не возвращаются к двигателям внутреннего сгорания; а данные нашей группы Carwow в Auto Express показывают, что 82 процента владельцев электромобилей готовы выбрать такую же технику при смене автомобиля. Таким образом, те, кто сделал переход, почти не испытывают сожаления.

Почему, однако, по-прежнему существует негативное отношение к электромобилям? Понятно, почему фанаты автомобилей, люди без возможности зарядки на улице и те, кто регулярно проезжает более 200 миль, не в восторге. Но, на мой взгляд, для большинства это просто привычка к привычному.

Вот почему нам нужно поощрять переход. Я не собираюсь затрагивать вопросы экологии — это тема для другого разговора — но правительства считают, что доказано, что электромобили лучше с точки зрения качества воздуха, и именно они диктуют направление движения. Это произойдет, нравится нам это или нет.

Однако людям явно нужна небольшая помощь, чтобы убедить их перейти на электричество. Это отлично сработало для корпоративных автомобилей, потому что система налогообложения Benefit-in-Kind сделала электромобили очень выгодными финансово. Но для частных покупателей? Не так уж и хорошо.

Очевидно, возникает вопрос, стоит ли вообще искусственно поддерживать рынок электромобилей. Если технология настолько хороша, почему бы не дать ей время быть принятой естественным образом, а не искусственно внедрять ее? Люди привыкают к привычкам и, за исключением ранних принимающих, склонны придерживаться знакомого. Особенно когда страхи, навеваемые паникой, заставляют думать, что обычная поездка, которую вы много лет совершали на автомобиле с двигателем внутреннего сгорания, вдруг превратится в ад с препятствиями.

Две вещи, которые могли бы помочь, — это снижение стоимости публичной зарядки — легко достижимое путем снижения ставки НДС с 20 процентов до 5 процентов на электроэнергию (как это происходит дома) — и разработка способов стимулирования рынка подержанных автомобилей. Увеличение спроса на подержанные автомобили приведет к росту цен, снижению ставок лизинга и возможности для большего числа людей приобрести новый электромобиль.