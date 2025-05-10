Элбон: Всегда верил в прогрессивное развитие

Алекс Элбон поделился информацией о том, как в Williams удалось добиться более значительного увеличения скорости болида, чем ожидалось на основе расчетов, проведенных на симуляторе.

После шести этапов текущего сезона у команды на счету 37 очков, что позволяет ей занимать пятое место в общекомандном зачете. Более 80% этих очков были заработаны самим Элбоном, который показал отличные результаты, финишировав в топ-10 на пяти из шести уже проведенных Гран При, за исключением гонки в Бахрейне.

По словам гонщика, такой значительный прогресс, особенно в сравнении с предыдущим сезоном, когда Williams заработала всего лишь 17 очков за весь год, не является для него сюрпризом.

«Я всегда верил в то, что команда будет постепенно развиваться, так как знал, какие направления развития были выбраны, – цитирует RacingNews365 слова Элбона. – Я видел области, в которых планировались изменения, и знал, какие концепции легли в их основу, учитывая недостатки прошлогоднего болида».

«Когда мы протестировали болид FW47 на симуляторе, сразу было заметно, что машина стала лучше. На трассе нам удалось достичь даже более высоких показателей, чем прогнозировал симулятор. Это довольно редкое и весьма обнадеживающее явление, которое лишь подтверждает, что мы правильно выявили причины проблем с шасси, используя метод обратного инжиниринга».

«Мы отлично понимаем преимущества нашего болида, и это поможет нам продолжить прогресс и в следующем сезоне. Но когда я сравниваю результаты кругов прошлого сезона и текущего, я вижу огромную разницу».