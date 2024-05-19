Зачем получил штраф, я понимаю - Элбон

Гонщики команды Williams не смогли заработать очков на Гран При Имолы. Логан Сарджент финишировал 17-м, в то время как Алекса Элбона пришлось сняться с дистанции.

Логан Сарджент занял 17-е место и поделился своими впечатлениями: «День оказался непростым. Сложности возникают при попытках обогнать соперников на трассе Имола, потому что при использовании DRS вы находитесь в потоке возмущенного воздуха за другими машинами, что делает сложным контроль над состоянием шин».

«Кроме того, на следующем этапе мне приходилось уступать позиции из-за синих флагов, что привело к постоянному отставанию. Однако на открытой трассе наша скорость была неплохой, и это радует».

Алекс Элбон рассказал о своих проблемах: «После сложностей с креплением колеса мы решили использовать гонку как тестовую сессию для того, чтобы провести опыты с тормозами на длинных участках».

«После пит-стопа я не ощущал никаких проблем, но при отключении ограничителя скорости возникла вибрация, и я сразу почувствовал, что что-то не так. Я знал, что шина не сорвется, поскольку она сместилась только на определенное расстояние, что было безопасным решением, однако я осознаю, за что получил штраф».

«Несмотря на недудачный день, у нас еще есть шанс исправить положение. У нас есть план, и учитывая, что команды из середины списка не зарабатывают много очков, мы не находимся в отчаянном положении и можем наверстать упущенное. В прошлом сезоне на этом этапе у нас был только один набранный балл».

«Хотя мы не планируем крупных обновлений и сосредотачиваемся на снижении веса машины, мы все же будем стремиться к небольшим улучшениям. Мы извлечем уроки из сегодняшнего дня и начнем подготовку к Гран При Монако».