Выступление в квалификации - ключ к успеху, говорит Элбон.

В прошлом соревновательном году команда Williams добилась немалых успехов, заработав ценные очки на гонках в Монако. И вот, наступил новый этап, и команда надеется повторить этот замечательный результат…

Пилот Williams - Алекс Элбон: «Монако - это потрясающая трасса для гонок Формулы 1. Я рад возможности выйти на нее всего через несколько дней после Имолы, где мы продемонстрировали отличную производительность. Наша цель - добиваться максимума на каждом этапе, а эта неделя не исключение».

«В Монако сложно делать обгон, поэтому крайне важно показать себя с лучшей стороны на квалификации, чтобы иметь возможность бороться за призовые места в гонке».

Другой пилот Williams - Карлос Сайнс: «Я с нетерпением жду возможности прокатиться по знаменитым улицам Монако - на исторической трассе, где я всегда наслаждался гонками - начиная с картинга и заканчивая Формулой 1».

«Это еще одна трасса, где успех зависит от выступления в субботу. Узкие улицы не прощают ошибок, поэтому мы стремимся максимально подготовиться к квалификации, чтобы в субботу показать наш лучший результат. Погодные условия тоже играют важную роль, поэтому мы будем внимательно следить за каждой мелочью. У нас неплохой темп, и мне интересно узнать, на что мы способны в этом уик-энд».