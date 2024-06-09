Борьба с Aston Martin и RB ожидает Элбона в гонке

В Монреале гонщик команды Red Bull Racing - Алекс Элбон - продолжает показывать стабильные результаты, выйдя в финал квалификации второй уик-энд подряд и показав десятое время. Однако, оба гонщика команды Williams - Логан Сарджент и его напарник - остались разочарованы своими стартовыми позициями.

Алекс Элбон выразил своё разочарование: «Перед квалификацией мы внесли небольшие изменения в настройки машины, и она отлично себя показывала. Но в финальной попытке решили изменить график выезда на трассу, что, к сожалению, не сработало из-за проблем с прогревом резины после дождя».

В свою очередь, Логан Сарджент, занявший тринадцатое место, рассказал: «Я немного разочарован, так как меня заблокировали на моём лучшем круге, и из-за этого не смог показать свой лучший результат. Но несмотря на это, я чувствую, что команда хорошо приспособилась к условиям на трассе, и у нас есть потенциал для борьбы в гонке».

Оба гонщика готовы к сложной гонке, особенно учитывая старт среди сильных соперников. Несмотря на переменчивые условия, они уверены в своих силах и намерены продолжать бороться за хорошие результаты.