Элбон: В Майами наша машина станет легче

Алекс Элбон поделился информацией о том, как команда Williams распоряжается апрельским перерывом в чемпионате, выразив уверенность, что коллектив сможет использовать это время более продуктивно по сравнению с конкурентами.

Старт сезона 2026 года сложился для Williams неудачно. Новое шасси FW48 оказалось чрезмерно тяжелым, что негативно сказалось на управляемости болида. В результате, команда сумела заработать лишь несколько очков, которые Карлос Сайнс принес в Китае, воспользовавшись ситуацией, когда из борьбы выбыло сразу несколько фаворитов.

Пятинедельный перерыв, по словам Элбона, лишает команды возможности проводить тесты на трассе, что является определенным недостатком. Однако, Williams активно использует это время для подготовки к майскому этапу в Майами, сосредоточив усилия на работе в симуляторе.

«Разумеется, все в равном положении, но мы сможем добиться чуть более заметного преимущества, чем остальные, – цитирует Элбона RacingNews365. – Мы прилагаем максимум усилий, занимаясь подготовкой комплекса технических новинок, который представим в Майами, и стараемся подготовиться к этому Гран При лучше, чем соперники.

В то же время, отсутствие работы на трассе затрудняет глубокий анализ особенностей FW48, что, по мнению Элбона, сейчас особенно важно для Williams. Тем не менее, команда уже разработала детальный план на весь перерыв. Каждый из пяти недель сотрудники будут проводить насыщенные сессии на базе и отрабатывают обширную программу на симуляторе.

Если все пойдет согласно намеченному графику, Williams рассчитывает, что уже к этапу в Майами удастся снизить вес машины, что может положительно сказаться на результатах.