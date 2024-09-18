Развитие успеха в Баку — основная цель Элбона

Команда Williams готовится к предстоящему этапу в Сингапуре с оптимизмом, надеясь продолжить успешную серию гонок. На прошлом этапе в Баку гонщики Алекс Элбон и Франко Колапинто показали отличные результаты, заработав больше очков, чем за предыдущие 16 гонок сезона.

Алекс Элбон: поделился своими ожиданиями от гонки в Сингапуре, отметив, что трасса напоминает ему домашнюю благодаря близости к Таиланду. Гонщик отметил, что покрытие трассы неровное, а погода жаркая, что делает этот этап одним из самых сложных в сезоне. Элбон также выразил интерес к проверке новых технических решений на таком треке.

Он поставил перед собой цель продолжить успешную серию и лучше понять поведение машины после последних улучшений.

Франко Колапинто: подчеркнул важность переключения внимания на новую трассу после удачного выступления в Баку. Гонщик отметил, что физическая нагрузка на гонщиков в Сингапуре очень высока из-за жары и влажности.

Колапинто выразил решимость пройти этот трудный этап и проверить свою адаптацию к экстремальным условиям пилотирования машины Формулы 1. Он заверил, что будет наращивать темп в процессе тренировок и надеется на успешное выступление вместе с командой.