Элбон вполне может покинуть Williams в конце сезона

Пилот Формулы 1 Алекс Элбон находится под контрактом с командой Williams до сезона 2025 года. Однако, несмотря на это, результаты команды оставляют желать лучшего, и, по слухам, спортсмен может покинуть команду в конце текущего сезона.

Сам гонщик пока воздерживается от комментариев на этот счет, отмечая, что в настоящий момент его основное внимание сосредоточено на текущем сезоне. "Сегодня я не буду ничего комментировать. Я полностью фокусируюсь на этом сезоне, а что произойдет в будущем - время покажет. Этот год порадовал ранними трансферами. Недавно Хюлькенберг объявил о своем переходе в Sauber, и скоро они назовут второго гонщика", - заявил Элбон.

Гонщик также поделился своими размышлениями относительно своего будущего в Формуле 1: "Я думаю о том, где хотел бы выступать не только в следующем году, но и впоследствии. В ближайшие недели будет принято окончательное решение. Следующий год, последний до изменения регламента, будет особенно важен. Это время, чтобы закрепиться в команде, наладить взаимопонимание с инженерами. Все эти вопросы сейчас обсуждаются", - подчеркнул гонщик.