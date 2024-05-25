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Проблема гранулирования шин могла бы испортить гонку - Элбон

Вчера в Монако гонщик Алекс Элбон впервые в этом сезоне пробился в финал квалификации, где показал 9-е время. Его партнер по команде Williams, Логан Сарджент, на болиде без технических обновлений завершил борьбу в первой части отборочных заездов.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
25.05.2024, 20:51·2 мин
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Фото: F1news.ru

Вчера в Монако гонщик Алекс Элбон впервые в этом сезоне пробился в финал квалификации, где показал 9-е время. Его партнер по команде Williams, Логан Сарджент, на болиде без технических обновлений завершил борьбу в первой части отборочных заездов.

Алекс Элбон поделился своими впечатлениями: «Отличный день – я доволен своими кругами. Наша машина была быстрой на протяжении всего уик-энда, хотя у нас возникли некоторые проблемы с маневренностью во втором секторе. Мы внесли изменения в настройки, чтобы исправить этот недостаток».

«В квалификации основное внимание уделялось прогреву шин. Мы выбирали оптимальный момент для выезда на трассу, чтобы быть на чистой дороге и сосредоточиться на работе с покрышками, не отвлекаясь на улучшение состояния трассы».

«Во время гонки проблемой может стать износ шин, поэтому нам нужно будет внимательно следить за их состоянием на протяжении всего заезда. Надеюсь, что смогу оставаться на свободной трассе и контролировать износ резины».

«На этой трассе дополнительный вес нашей машины не должен сильно повлиять, поэтому у нас есть шансы на борьбу».

«По моим сведениям, у Логана нет обновлений на машине, и у него другие настройки. Возможно, именно это помешало ему выйти во второй отборочной сессию».

Логан Сарджент поделился своим мнением о заездах: «Это была хорошая сессия для нашей команды. Я чувствовал себя комфортно с первой тренировки и удовлетворен своими кругами в квалификации. По моему мнению, я извлек максимум из нашего болида».

«Команда заявила, что в этом уик-энде у наших машин и их пилотов различия, поэтому я ожидал, что мои результаты могут отличаться».

«В Монако сложно обгонять, поэтому наш акцент будет на выполнении наших задач и чистом прохождении участков. Посмотрим, какие результаты нам удастся достичь».

Источник

Williams (49)Александер Элбон (30)Логан Сарджент (22)

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