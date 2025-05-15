Элбон: У Дуэны было мало времени, но Колапинто это исправит

Гонщик команды Williams, Алекс Элбон, высказался о недавних изменениях в составе команды Alpine. Элбон выразил сожаление по поводу малого количества времени, отпущенного Джеку Дуэну для проявления своих способностей. Он считает, что молодому гонщику необходимо больше возможностей, чтобы показать свой потенциал.

Однако в отношении Франко Колапинто, который заменил Дуэна, Элбон выразил оптимизм. По мнению гонщика, пяти Гран При будет достаточно для молодого пилота, чтобы закрепиться в составе команды Alpine.

Алекс Элбон подчеркнул, что знаком с Колапинто и считает его очень талантливым гонщиком. Он уверен, что молодой пилот справляется с поставленными задачами и в ближайшем будущем сможет набрать необходимую скорость.

Гонщик Williams также отметил, что важно для Франко игнорировать ограниченное количество времени, отпущенное ему для адаптации. Элбон подчеркнул, что молодому гонщику не следует торопиться и давать себе время на освоение новой команды. Несмотря на ограничения, связанные с количеством гонок, он выразил уверенность в успехе Колапинто.