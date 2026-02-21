Эксперты сообщили о том, какова остаточная стоимость подержанных китайских автомобилей

Остаточная стоимость подержанных автомобилей из Китая на сегодняшний день остается ниже, чем у ушедших с российского рынка европейских и японских брендов. Однако разрыв между данными сегментами постепенно сокращается. Об этом сообщил заместитель генерального директора по направлению автомобилей с пробегом группы компаний «Авилон» Роман Титов в интервью агентству «АВТОСТАТ».

Эксперт отметил, что на сложившуюся ситуацию влияют два ключевых фактора. Прежде всего, это недостаток долгосрочной статистики по надежности отдельных китайских моделей. Кроме того, существенное влияние оказывает рост числа таких автомобилей в продаже на рынке подержанных машин.

Руководитель Major Expert Давид Павлов добавил, что сегодня остаточная стоимость китайских машин все же ниже по сравнению с японскими и европейскими аналогами. По его словам, это типичная ситуация для брендов, которые только начинают осваивать новый рынок. Те марки, которые покинули Россию, сохраняют высокие цены на вторичном рынке за счет многолетней репутации и доверия покупателей. Как отмечает эксперт, китайским автомобилям еще предстоит пройти этот путь формирования имиджа.

В то же время основатель внешней пресс-службы для автобизнеса «Механика» Александр Ковалев считает, что в краткосрочной перспективе — в течение 2–3 лет — китайские модели способны конкурировать с зарубежными аналогами по своим характеристикам и стоимости на вторичном рынке.

Вопрос о том, какие именно автомобили смогут продемонстрировать наилучшие показатели по сохранности остаточной стоимости по итогам 2025 года, прояснится 26 февраля. Именно в этот день в Москве состоится 16-й ежегодный форум автобизнеса «ForAuto – 2026. Автомобильный рынок России. Тренды и прогнозы» агентства «АВТОСТАТ». В рамках мероприятия станут известны результаты премии «Сохранность остаточной стоимости (Residual value)».