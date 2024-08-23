Главная Новости Китайские автомобили Специалисты определили затраты на эксплуатацию самого распространенного китайского автомобиля в России
Новости

Специалисты определили затраты на эксплуатацию самого распространенного китайского автомобиля в России

Самый популярный китайский автомобиль в России - кроссовер Haval Jolion, который пользуется большим спросом среди покупателей. Розничная цена на этот автомобиль варьируется от 1 999 000 до 2 799 000 рублей в зависимости от комплектации.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
23.08.2024, 09:41·2 мин
single
Фото: Autostat.ru

Самый популярный китайский автомобиль в России - кроссовер Haval Jolion, который пользуется большим спросом среди покупателей. Розничная цена на этот автомобиль варьируется от 1 999 000 до 2 799 000 рублей в зависимости от комплектации.

Агентство «АВТОСТАТ» разработало «Калькулятор оценки стоимости владения», который позволяет рассчитать расходы на эксплуатацию автомобиля. Для расчета была выбрана наиболее популярная версия кроссовера Haval Jolion с передним приводом, автоматической коробкой передач и двигателем объемом 1,5 литра и мощностью 143 лошадиные силы.

Согласно данным, каждый километр пробега данной модели обойдется владельцу в 10 рублей 40 копеек. Ежемесячные расходы на владение Haval Jolion составят 17,3 тысячи рублей, а за пять лет эксплуатации - немного более 1 миллиона рублей, предполагая, что пробег составит 100 000 км за этот период, а автомобиль будет использоваться в Москве и Московской области. Также учитывались возраст и стаж водителя (35 лет и 10 лет соответственно).

Больше всего денег (51% от общей суммы) уйдет на топливо - 530,8 тысячи рублей. Дополнительно 312,5 тысяч рублей (31%) придется потратить на страхование автомобиля (при наличии полиса КАСКО). Техническое обслуживание обойдется в 126,2 тысячи рублей (12%), а на покупку зимних шин (43,9 тысячи рублей) и транспортный налог (25 тысяч рублей) уйдет оставшиеся 6%.

Однако не все владельцы считают необходимым приобретать полис КАСКО, некоторые предпочитают приобрести Haval Jolion в полноприводной версии или даже выбрать другую модель. В каждом конкретном случае стоимость владения автомобилем можно рассчитать, воспользовавшись калькулятором на сайте агентства.

Источник

Китайские автомобили (130)Haval (83)Haval Jolion (7)Tco (2)Остаточная стоимость (2)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Новости

ТОП-10 бюджетных автомобилей с автоматической коробкой передач в России на февраль 2024 года

Демид Поршнев·17.02.2024
Статьи

5 фильмов, в которых главную роль сыграли автомобили

Демид Поршнев·02.03.2024
НовостиСтатьи

Электромобиль может потерять до 50 процентов своей стоимости за первые 12 месяцев после покупки

Редакция·19.08.2024
Статьи

Что такое ПТС и СТС автомобиля: расшифровка аббревиатуры и чем отличаются эти документы

Редакция·08.09.2018
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация