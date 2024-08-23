Специалисты определили затраты на эксплуатацию самого распространенного китайского автомобиля в России

Самый популярный китайский автомобиль в России - кроссовер Haval Jolion, который пользуется большим спросом среди покупателей. Розничная цена на этот автомобиль варьируется от 1 999 000 до 2 799 000 рублей в зависимости от комплектации.

Агентство «АВТОСТАТ» разработало «Калькулятор оценки стоимости владения», который позволяет рассчитать расходы на эксплуатацию автомобиля. Для расчета была выбрана наиболее популярная версия кроссовера Haval Jolion с передним приводом, автоматической коробкой передач и двигателем объемом 1,5 литра и мощностью 143 лошадиные силы.

Согласно данным, каждый километр пробега данной модели обойдется владельцу в 10 рублей 40 копеек. Ежемесячные расходы на владение Haval Jolion составят 17,3 тысячи рублей, а за пять лет эксплуатации - немного более 1 миллиона рублей, предполагая, что пробег составит 100 000 км за этот период, а автомобиль будет использоваться в Москве и Московской области. Также учитывались возраст и стаж водителя (35 лет и 10 лет соответственно).

Больше всего денег (51% от общей суммы) уйдет на топливо - 530,8 тысячи рублей. Дополнительно 312,5 тысяч рублей (31%) придется потратить на страхование автомобиля (при наличии полиса КАСКО). Техническое обслуживание обойдется в 126,2 тысячи рублей (12%), а на покупку зимних шин (43,9 тысячи рублей) и транспортный налог (25 тысяч рублей) уйдет оставшиеся 6%.

Однако не все владельцы считают необходимым приобретать полис КАСКО, некоторые предпочитают приобрести Haval Jolion в полноприводной версии или даже выбрать другую модель. В каждом конкретном случае стоимость владения автомобилем можно рассчитать, воспользовавшись калькулятором на сайте агентства.