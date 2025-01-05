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Шесть иностранных автомобилей за 500 000 рублей, которые рекомендуют эксперты

Рейтинг кроссоверов: Kia Sportage, Skoda Yeti, Ford Focus, Mitsubishi Lancer, Datsun on-DO. Выберите б/у автомобиль с пробегом от 150 тыс. до 300 тыс. км по доступной цене!
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
05.01.2025, 07:51·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

Открывает рейтинг кроссовер Kia Sportage второго поколения. Автомобили этой модели начали выпускать в 2004 году. Пробег у машины будет внушительным, поэтому после покупки вам придется потратить деньги на обслуживание.

Skoda Yeti также входит в список, однако стоимость будет немного выше указанного бюджета - на 30-50 тысяч рублей. Придется искать автомобили 2012-2013 годов выпуска (дорест). Пробег обычно превышает 300 тысяч километров.

Хэтчбек Ford Focus доступен за 450-500 тысяч рублей. За эту цену можно найти автомобиль 2007-2010 годов с механической коробкой передач и пробегом до 300 000 километров.

Четвертое место занимает японский седан Mitsubishi Lancer. Это автомобиль 2004 года с пробегом от 150 тысяч километров. Встречается чаще всего с 1,6-литровым двигателем и АКПП.

Фото: Carsweek.ru

Пятое место занял Datsun on-DO 2019 года с пробегом примерно 65-80 тысяч километров. Под капотом седана находится 87-сильный двигатель объемом 1,6 литра, который работает в паре с МКПП.

Также за 500 тысяч рублей можно приобрести Renault Duster 2013 года с пробегом около 220 тысяч километров.

Другой вариант - седан BMW 5-Series четвертого поколения с пробегом более 200 тысяч километров.

Фото: Carsweek.ru

 

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