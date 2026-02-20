Эксперты рассказали, почему увеличился спрос на подержанные автомобили из Китая

Рынок подержанных китайских автомобилей в России продолжает увеличиваться. Основная причина этого — вовсе не только рост доверия потребителей к технике из КНР. Хотя эксперты отмечают позитивные изменения в восприятии китайской автопродукции, основным драйвером рынка по-прежнему является устойчивое лидерство китайских марок среди новых машин. За последние годы значительная часть новых авто, реализованных в стране, постепенно переходит в категорию автомобилей с пробегом, формируя обширный вторичный рынок.

Такую оценку текущей ситуации высказал основатель внешней пресс-службы для автобизнеса «Механика» Александр Ковалев. Свое мнение он изложил в преддверии предстоящего форума «ForAuto – 2026. Автомобильный рынок России. Тренды и прогнозы», который состоится 26 февраля в российской столице.

Заместитель генерального директора по работе с автомобилями с пробегом ГК «Авилон» Роман Титов соглашается с этими выводами. По его словам, закономерное выбывание большого количества новых автомобилей китайского производства приводит к их появлению на рынке поддержанных машин. При этом подобные сделки зачастую связаны не столько с массовым отказом от китайских моделей, сколько с обычными изменениями в жизненном цикле авто — обновлением автомобилей, переходом на новые модели, а также корпоративными продажами или завершением лизинга.

Директор департамента продаж автомобилей с пробегом компании «РОЛЬФ» Вадим Черноусов напоминает о еще одном важном канале поступления машин на российский вторичный рынок. Многие автомобили попадают в страну из локального рынка КНР, зачастую благодаря деятельности частных лиц и перекупщиков. Черноусов считает, что после планируемого введения новой системы расчета утильсбора доля машин, ввозимых подобным образом, заметно снизится. Вместе с тем, он отмечает, что прекращения таких поставок ожидать не стоит — особенно в отношении моделей с мощностью до 160 л.с.

Эксперты обращают внимание и на динамику каналов продаж. Руководитель Major Expert Давид Павлов уточняет: на сегодняшний день порядка 50% сделок по продаже «свежих» китайских автомобилей с пробегом происходят через официальных дилеров. Вторая половина сегмента приходится на долю частных продавцов и перекупщиков, однако влияние дилерских центров на рынке поддержанных «китайцев» неуклонно растет.

Ранее агентство «АВТОСТАТ» уже сообщало, что по итогам 2025 года в России было реализовано более 283 тысяч легковых подержанных автомобилей китайских марок. Это на 44% превышает результат прошлого года. Рыночная доля автомобилей из КНР в сегменте вторичного рынка за год увеличилась с 3,3% до 4,5%. Подробности об изменении цен на такие автомобили представлены в рубрике «Экспертное мнение».