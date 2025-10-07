Эксперты сообщили, какую долю китайских автомобилей в России составляют кроссоверы

Кроссоверы и внедорожники продолжают удерживать лидирующие позиции среди китайских автомобилей на российском рынке. Согласно данным, приведённым аналитическим агентством «Автостат», примерно 80% всех зарегистрированных в России автомобилей китайских марок относятся именно к этому сегменту. Для сравнения, в общем автопарке страны доля кроссоверов и внедорожников составляет значительно меньшие 31,5%.

При более подробном рассмотрении структуры легковых автомобилей из Китая на территории России наибольшую долю занимают среднеразмерные кроссоверы и внедорожники класса SUV C — их число достигает 35,3%. Далее следуют автомобили сегмента SUV D, которые занимают 26% парка, а замыкает тройку популярных сегментов компактные SUV B с показателем 12,2%.

Остальные категории автомобилей, такие как седаны, минивэны и прочие, представлены в парке китайских марок менее чем на 10% каждая. Особенно заметно выделяется сегмент легковых автомобилей класса B: на его долю среди машин из КНР приходится всего 5,4%, тогда как по всей стране этот показатель достигает около 37%.

Эксперты также подчеркнули, что по данным на 1 июля 2025 года в России официально зарегистрировано 2,65 миллиона легковых автомобилей китайского производства.

Напомним, ранее издание «Автоновости дня» представило рейтинг наиболее качественных автомобилей, произведённых в Китае. В этот список вошли 175 бензиновых моделей, получивших наименьшее количество отрицательных отзывов, связанных с поломками, дефектами производства и техническими неисправностями.

Автор материала: Иван Бахарев