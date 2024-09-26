Специалисты обозначили наиболее востребованные для приобретения и страхования автомобилей полисы КАСКО.

Июнь - август текущего года ознаменовался популярностью японских (24% всех сделок), южнокорейских (18%) и отечественных (17%) автобрендов. Согласно статистике, лидирующие позиции занимают наши "Лад" (17%), Kia (10%), Hyundai (7%), Volkswagen и Toyota (по 6%). Практически все, за исключением "Тойоты", показали увеличение продаж по сравнению с предыдущим годом. Особенно ярко выделяются продажи автомобилей марки "ВАЗ".

Среди моделей "Гранта", "Веста" и "Киа Рио" демонстрируют лучшие результаты. Большинство (90%) проданных летом машин были с пробегом.

Средняя цена на подержанный автомобиль достигла отметки в 1,1 млн рублей, в то время как на новые автомобили приходится 1,35 миллиона рублей. Самые активные сделки на площадке "СберАвто" совершают жители Москвы, Санкт-Петербурга, Подмосковья, Республики Татарстан и Краснодарского края.

Наибольшее количество полисов КАСКО в этом летнем сезоне было оформлено на автомобили Changan (9%), Kia (8%), Lada и Geely (по 7%). С Toyota (6%) замыкается первую пятерку брендов.

В Москве КАСКО чаще всего приобретали на Mercedes-Benz (8%), BMW (7%), Kia (7%), Geely (7%) и Toyota (7%). В Подмосковье интерес к страхованию сосредоточен в основном на Lada (9%), Kia (8%), Geely (8%), Toyota (7%) и Changan (6%). Самые высокие выплаты зафиксированы при страховании Rolls-Royce Ghost (35 млн рублей), Rolls-Royce Cullinan (33,5 млн), а также двух моделей внедорожников Land Rover Range Rover (32 и 30,2 млн) и Mercedes S-Class (30 млн).

Фото: Carsweek.ru

Ранее на нашем портале было сообщено о том, что россиянам усложнилось приобретение зарубежных автомобилей из Южной Кореи. Отмечается, что наиболее трудно найти автомобили с полным приводом.