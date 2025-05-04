Скорости в СССР: что рассказал эксперт журнала «За рулем»

Согласно данным эксперта из журнала "За рулем" Михаила Колодочкина, советские автомобили имели различные максимальные скорости. Например, "Волга" ГАЗ-3102 могла разогнаться до 152 км/ч, а "Чайка" ГАЗ-13 - до 160 км/ч. Обновленная модель "Чайки" - ГАЗ-14 - уже могла развивать скорость до 175 км/ч. ЗИЛ-117 же демонстрировал результат в 200 км/ч.

Средний советский автовладелец чаще всего передвигался на автомобилях "Москвич", а затем на "Жигулях". Допустимые скорости для этих машин колебались от 152 до 158 км/ч. Более ранние модели устраивались скоростью в 140 км/ч. В то время как немногие советские водители превышали скорость 100 км/ч.

Во времена Советского Союза дороги классифицировались по пяти категориям. На дорогах 1-й категории разрешалось двигаться со скоростью до 150 км/ч, в то время как на дорогах 5-й категории максимально допустимая скорость составляла всего 60 км/ч.

Сейчас, для новой автомагистрали М-11, расчетная скорость движения составляет 150 км/ч, хотя разрешенный предел установлен в 130 км/ч. Что именно имелось в виду под скоростными трассами первой категории во времена СССР, сейчас уже сложно сказать.

Ранее на нашем портале уже обсуждалось, сколько бы стоили советские автомобили в современное время и кто был бы их потенциальными покупателями.