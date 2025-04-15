Эксперт из «ЗР» рассмотрел достоинства и недостатки Volkswagen Tayron, собранного в Китае.

Тем, кто хочет купить кроссовер европейской марки, можно присмотреться к Volkswagen Tayron. Такие машины в полноприводной модификации везут к нам из Китая, правда, дешевыми их не назовешь.

У модели мощный 220-сильный бензиновый турбомотор с рабочим объемам два литра. В тандеме с ним заявлен 7-ступенчатый «робот». Агрегатная связка довольно надежная, говорит Александр Виноградов. Базируется иномарка на платформе MQB. У нее просторный салон и предсказуемое поведение на дороге.

За Volkswagen Tayron российские автодилеры просят минимум 5 миллионов. Купеобразная версия с приставкой «Х» будет на 100-150 тысяч рублей дороже.

Как альтернативу можно рассмотреть корейские кроссоверы Hyundai Mufasa и Kia Sportage Ace. Но тут менее мощные моторы, зато можно выбрать другой тип привода.

Фото: Carsweek.ru

Ранее стало известно, что до российского авторынка добрались кроссоверы VW Touareg третьего поколения по цене от 12,5 млн рублей. Это рестайлинговая версия.