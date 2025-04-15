Эксперт из «ЗР» рассмотрел достоинства и недостатки Volkswagen Tayron, собранного в Китае.

Тем, кто хочет купить кроссовер европейской марки, можно присмотреться к Volkswagen Tayron. Такие машины в полноприводной модификации везут к нам из Китая, правда, дешевыми их не назовешь.
У модели мощный 220-сильный бензиновый турбомотор с рабочим объемам два литра. В тандеме с ним заявлен 7-ступенчатый «робот». Агрегатная связка довольно надежная, говорит Александр Виноградов. Базируется иномарка на платформе MQB. У нее просторный салон и предсказуемое поведение на дороге.
За Volkswagen Tayron российские автодилеры просят минимум 5 миллионов. Купеобразная версия с приставкой «Х» будет на 100-150 тысяч рублей дороже.
Как альтернативу можно рассмотреть корейские кроссоверы Hyundai Mufasa и Kia Sportage Ace. Но тут менее мощные моторы, зато можно выбрать другой тип привода.
Ранее стало известно, что до российского авторынка добрались кроссоверы VW Touareg третьего поколения по цене от 12,5 млн рублей. Это рестайлинговая версия.