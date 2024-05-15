Эксперт выявил один недостаток у обновленного Exeed TXL, - сообщает издание "ЗР"

По части дизайна обновленный премиальный кроссовер почти не отличается от предшественника. Однако интерьер Exeed TXL после рестайлинга претерпел значительные изменения. Внутреннее убранство автомобиля теперь полностью аналогично салону более крупного кроссовера Exeed RX. Некоторые минусы, связанные с эргономикой, также заметны: правое колено водителя упирается в центральный тоннель, а вариант оформления приборной панели больше не настраивается.

Селектор КП был перемещен с туннеля на рулевую колонку, а также был установлен новый руль с сенсорными кнопками. Теперь среди доступных опций можно найти проекционный дисплей, видеорегистратор и даже ароматизатор. Эксперт издания «За рулем» отметил высокое качество работы акустики Lion Melody с 23 динамиками.

В базовой комплектации кроссовера заявлен 1,6-литровый турбомотор, мощность которого увеличили с 186 до 194 лошадиных сил. В паре с ним идет семиступенчатый «робот». В топовой комплектации автомобиль оснащен 197-сильным 2-литровым двигателем, который сочетается с 8-ступенчатой АКПП от Chery. Автомобиль Exeed TXL способен разогнаться до 100 км/ч за 8,7 секунды, при этом движется более плавно и стабильно. Однако средний расход топлива довольно высок и составляет 10,5–11 литров на 100 километров пробега. Этот кроссовер построен на улучшенной платформе M3X, аналогичной той, что используется в Exeed RX.

В общем, эксперт издания «За рулем» пришел к выводу, что обновленный кроссовер Exeed TXL улучшился во всех аспектах. Единственным замеченным недостатком стал высокий расход топлива.

Фото: Carsweek.ru

Ранее было объявлено, что Exeed RX вошел в топ-5 достойных китайских автомобилей, которые сейчас представлены на российском рынке.