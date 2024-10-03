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Как выбрать подержанный Kia Ceed, чтобы не ошибиться: советы эксперта Зиновьева

Среди подержанных хэтчбеков с ценником до 800 000 рублей оптимальным вариантом считается Kia Ceed второго поколения, заявил автоэксперт Сергей Зиновьев.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
03.10.2024, 14:22·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

Среди подержанных хэтчбеков с ценником до 800 000 рублей оптимальным вариантом считается Kia Ceed второго поколения, заявил автоэксперт Сергей Зиновьев. По его словам, за указанную сумму на вторичном рынке можно найти модели выпуска 2012-2013 годов с пробегом, как правило, от 120 000 километров.

Опасаться каких-то проблем с двигателями у этого "корейца" не стоит, подчеркнул Зиновьев. Хэтчбек оснащен атмосферными двигателями G4FA/G4FG - 1,4-литровым мотором мощностью 100 л.с. и 1,6-литровым, выдающим 129 л.с.

Эти двигатели только сломаются раньше срока, если будут нарушены правила эксплуатации, обратил внимание эксперт. Важно своевременно менять нейтрализатор, чтобы избежать проблем с цилиндрами. Это типичная "болячка" для Kia и Hyundai, поэтому рекомендуется уточнить этот момент у предыдущего владельца.

Фото: Carsweek.ru

Менее мощный 1,4-литровый двигатель комплектуется МКПП, страдающей от подтекающих сальников. 1,6-литровый агрегат может работать с "механикой" или гидроавтоматом A6GF1. По словам эксперта, срок службы всех двигателей превышает 250 000 километров.

Слабыми местами Kia Ceed обычно являются подвеска, склонные к перегоранию лампочки и быстрый износ кресел. Тем не менее, автомобиль укомплектован достойно для своего класса, его ремонт недорог, а запчасти легко доступны.
Фото: Carsweek.ru

Недавно появилась информация о том, что миллионы автомобилей Kia могут стать объектами взлома при подключении к сети. Для злоумышленников достаточно знать только номерной знак.

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