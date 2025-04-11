Эксперт Виноградов оценивает, стоит ли покупать Kia Sportage на китайском рынке

Эксперт «За рулем» Александр Виноградов провел сравнение моделей Kia Sportage, которая была широко известна в России до кризиса, и паркетника Kia Sportage, разработанного специально для китайского рынка.

Новинка создана на базе платформы второго поколения Hyundai ix35. По размерам кроссовер Kia Sportage максимально приближен к Hyundai Mufasa. В линейке моделей Kia новый автомобиль занимает позицию между Seltos и Sportage.

Покупателям предлагается выбор из двух двигателей. Первый - 2-литровый 160-сильный двигатель Smartstream, который работает в паре с 6-ступенчатой автоматической трансмиссией (A6MF1). Второй вариант - 200-сильный турбомотор объемом полтора литра, в сочетании с 7-ступенчатым "роботом". Оба варианта оснащены передним приводом.

В Kia Sportage Ace доступны более богатые комплектации по сравнению с Hyundai Mufasa, что делает иностранную марку более дорогой. Цены на автомобили начинаются от 3,77 миллиона за версии 2024 года с базовым двигателем. Модели с турбодвигателем предлагаются от 4 миллионов рублей.

По мнению эксперта Александра Виноградова, более надежным выбором будет кроссовер с 2-литровым двигателем.

Фото: Carsweek.ru

Ранее появилась информация о появлении на российском рынке Kia Soul 2025 года сборки из Казахстана. Цена на новинку стартует от 3,4 миллиона рублей.