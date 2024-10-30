Эксперт Трушкова выявила ошибки, приводящие к поломке двигателя

Эксперт по обслуживанию автомобилей Юлия Трушкова подчеркнула, что для правильного ухода за мотором следует руководствоваться рекомендациями завода-изготовителя.

Важно избегать использования поддельного масла, обращаясь к непроверенным автосервисам. Это может привести к серьезным проблемам в будущем, так как такие центры не предоставляют гарантий на свою работу. При корректном подходе к обслуживанию машины владелец может расчитывать на ресурс двигателя, который планировал завод-изготовитель - примерно 180 000 километров в среднем.

Эксперт советует использовать определенные приемы для увеличения срока службы мотора. Один из таких советов – менять воздушный фильтр двигателя в два раза чаще, чем гласит регламент. Это позволяет избежать критического загрязнения, что в свою очередь предотвращает попадание пыли в мотор. Также рекомендуется увеличить частоту замены моторного масла, особенно если автомобиль часто используется для путешествий на дальние расстояния или стоит в пробках каждый день.

Специалист напомнила, что ресурс масла зависит от количества моточасов работы мотора в идеальных условиях. Для дизельных и двигателей с прямым впрыском, у которых пробег превышает 100 000 километров, важно дополнительно проверять топливную систему. Также рекомендуется регулярно промывать системы охлаждения, особенно в период смены сезонов.

Необходимо уделять внимание выбору качественного топлива с соответствующим октановым числом. Экономия на расходных материалах может существенно сократить срок службы двигателя, что в дальней перспективе приведет к частым посещениям автосервиса.

Фото: Carsweek.ru

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