Главная Новости Новинки Почему не стоит прогревать двигатель в новых автомобилях: мнение эксперта
Новости

Почему не стоит прогревать двигатель в новых автомобилях: мнение эксперта

В интервью для NEWS.ru он поделился информацией о том, что даже производители автомобилей рекомендуют просто садиться за руль и спокойно продолжать движение. Особенно это актуально во время сильных морозов.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
27.11.2024, 17:21·1 мин
single
Фото: Carsweek.ru

В интервью для NEWS.ru он поделился информацией о том, что даже производители автомобилей рекомендуют просто садиться за руль и спокойно продолжать движение. Особенно это актуально во время сильных морозов. При этом такой подход поможет экономить топливо и снизить выбросы вредных веществ в атмосферу. Обычно прогревом машин занимаются владельцы старых автомобилей с карбюраторными моторами.

Напомним также о заявлении другого специалиста, Петра Баканова, который призвал жителей южных регионов России заменить летние шины на зимние. С 1 декабря 2024 года водителям могут выписывать штрафы за использование несезонных покрышек, что соответствует новым правилам.

Уточнения

Двигатель - это устройство, которое преобразует определенный вид энергии в механическую работу.

Источник

Двигатель (57)Новинки (388)Новые модели (295)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Что такое ПТС и СТС автомобиля: расшифровка аббревиатуры и чем отличаются эти документы

Редакция·08.09.2018
Новости

ТОП-10 бюджетных автомобилей с автоматической коробкой передач в России на февраль 2024 года

Демид Поршнев·17.02.2024
Статьи

Расход топлива на метане: сравнение расхода с бензином и пропаном

Редакция·04.03.2019
Статьи

Почти 800 миллионов долларов — состояние тройки богатейших пилотов Формулы-1

Редакция·25.10.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация