Почему не стоит прогревать двигатель в новых автомобилях: мнение эксперта

В интервью для NEWS.ru он поделился информацией о том, что даже производители автомобилей рекомендуют просто садиться за руль и спокойно продолжать движение. Особенно это актуально во время сильных морозов. При этом такой подход поможет экономить топливо и снизить выбросы вредных веществ в атмосферу. Обычно прогревом машин занимаются владельцы старых автомобилей с карбюраторными моторами.

Напомним также о заявлении другого специалиста, Петра Баканова, который призвал жителей южных регионов России заменить летние шины на зимние. С 1 декабря 2024 года водителям могут выписывать штрафы за использование несезонных покрышек, что соответствует новым правилам.

Уточнения

Двигатель - это устройство, которое преобразует определенный вид энергии в механическую работу.