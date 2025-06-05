Специалист раскрыл текущую обстановку на рынке автокредитования в мае

Специалисты автомобильного бизнеса следят за ситуацией на рынке автокредитования. По данным исполнительного директора агентства "АВТОСТАТ" Сергея Удалова, в мае 2025 года объем выданных автокредитов на новые автомобили сократился на 32% по количеству и на 38% по сумме по сравнению с прошлым годом.

Эксперты отмечают, что рынок новых легковых машин в мае упал на 10% по сравнению с апрелем, но количество выданных кредитов увеличилось на 1%. Данный рост произошел при условиях, которые остаются сложными как для потребителей, так и для финансовых учреждений. Основную роль в увеличении количества кредитов сыграло субсидирование со стороны автопроизводителей.

Ситуация на рынке автомобилей с пробегом также неутешительна. Согласно отчету, объем выданных автокредитов на подержанные машины снизился на 55% в штуках и на 60% в денежном выражении по сравнению с маем 2024 года. Однако по сравнению с апрелем заметно увеличился спрос на кредиты. Потребители продолжают активно использовать заемные средства для приобретения автомобилей, несмотря на ужесточение условий их выдачи.

19 июня в Москве состоится форум автомобильного бизнеса "Used Cars Forum – 2025", организованный агентством "АВТОСТАТ". Особое внимание будет уделено вопросам, связанным с рынком подержанных автомобилей. Желающие узнать больше информации и зарегистрироваться для участия могут посетить сайт: usedcars.autostat.ru.

Фото: АВТОСТАТ