Эксперт оценил перспективы внедорожника ROX Adamas

Новый внедорожник класса «люкс» ROX Adamas выходит на российский рынок, и его главными конкурентами, как считают эксперты, станет модель Li Auto L9. Такое мнение озвучил Александр Ковалев, основатель пресс-службы «Механика», специализирующейся на автомобильной отрасли, в беседе с агентством «АВТОСТАТ».

По словам специалиста, флагманская модель Li Auto привлекает покупателей современным дизайном, высоким качеством исполнения, заслуженной репутацией и развитым сообществом владельцев. В то же время, ROX Adamas способен заинтересовать клиентов широким выбором вариантов компоновки салона.

Александр Ковалев подчеркивает, что определённая часть покупателей может выбрать ROX Adamas благодаря его внедорожному облику. Однако прогнозировать уровень продаж этой новинки, по его мнению, сложно, поскольку модель ориентирована на узкую аудиторию и относится к высокому ценовому сегменту. Эксперт также обращает внимание, что локальная сборка автомобиля в России не обязательно приведёт к снижению стоимости, так как для этого требуется выполнить определённые требования по уровню локализации. В целом, перспективы ROX Adamas на рынке, по словам Ковалева, остаются не слишком ясными.

Специалист считает, что наибольшей популярностью может воспользоваться версия «Большая семья» с компоновкой салона 2+3+2, которая наиболее привычна российским автолюбителям. Среди её преимуществ выделяются увеличенная вместимость пассажиров и отдельный багажный отсек.

Напомним, что премиальный внедорожник ROX Adamas уже доступен для предзаказа у официальных дилеров в России. Появление автомобиля в шоу-румах ожидается в конце марта. На выбор покупателей предложены три варианта исполнения: «Семейная версия / Family Edition» (2+2+3), специально адаптированная для российского рынка «Версия Большая семья / Big Family Edition» (2+3+2), а также «Бизнес-версия / Business Edition» (2+2+2). Стоимость новинки составляет от 10 100 000 до 10 400 000 рублей. Сборка ROX Adamas, как и модели ROX 01, будет организована на калининградском заводе «Автотор».