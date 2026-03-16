Эксперт поделился мнением о будущем обновлённой LADA Vesta Sport

Эксперты рынка прогнозируют рост интереса к обновленной LADA Vesta Sport благодаря свежему дизайну и улучшенным техническим характеристикам автомобиля. Как считает генеральный директор автомобильного маркетплейса FRESH Юрий Чистов, появление «заряженной» версии может позитивно сказаться на доле этой модификации в общих продажах семейства LADA Vesta. Однако конечный результат будет зависеть от выбранной производителем ценовой политики и эффективности маркетинговых кампаний.

По мнению Юрия Чистова, запуск нового поколения LADA Vesta Sport способен стать заметным событием для российского авторынка. Новинка должна заинтересовать поклонников спортивных автомобилей и укрепить позиции марки LADA в этом сегменте.

Эксперт отмечает, что в настоящее время на рынке представлены седан и универсал с самым мощным двигателем среди серийных моделей LADA. Ожидается, что наибольшим спросом будет пользоваться именно седан. Такая тенденция обусловлена устойчивой популярностью этого типа кузова среди российских автомобилистов, которые ценят классический стиль. Универсал же традиционно выбирают те, кто рассматривает автомобиль как семейное транспортное средство или использует его для перевозки грузов.

Юрий Чистов также акцентирует внимание на различиях между LADA Vesta Sport и LADA Granta Sport. Последняя оснащается менее мощным мотором и укомплектована проще, что делает ее более доступной по цене. По прогнозам эксперта, продажи могут распределиться следующим образом: на LADA Vesta Sport может прийтись 30–40% реализованных автомобилей, в то время как Granta Sport займет 60–70% рынка благодаря более низкой стоимости и привлекательности для массового покупателя.

Стоит напомнить, что производство нового поколения LADA Vesta Sport стартовало в конце февраля 2026 года. Отличительной особенностью этой модели стали форсированный двигатель, спортивная подвеска с увеличенной жесткостью и эффективная тормозная система. Кроме того, автомобиль получил обновленный интерьер и модернизированные электронные системы. Всего в конструкции новой LADA Vesta Sport используется более 200 оригинальных компонентов.

Силовой агрегат новинки основан на моторе 1.8 EVO, мощность которого увеличена до 147 л.с. благодаря ряду конструктивных изменений. Впервые для этой модели применяется 6-ступенчатая механическая трансмиссия, рассчитанная на большие нагрузки и улучшающая динамику разгона. Шасси автомобиля адаптировано для различных дорожных условий, а клиренс составляет 158 мм.

Экстерьер LADA Vesta Sport выделяется аэродинамическим обвесом, повышающим устойчивость на высоких скоростях. Салон оформлен в традиционной для спортивной линейки LADA черно-красной гамме. В состав бортового компьютера входят функции измерения времени и скорости прохождения дистанции, что позволяет использовать автомобиль для трековых заездов.