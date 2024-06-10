Новый кроссовер Volkswagen Tayron X: эксперт делится впечатлениями о надежности модели, теперь доступной в России

Новая модель Volkswagen Tayron X отличается от обычной версии. Машина оснащена купеобразным кузовом и стоит от 5,4 млн рублей. Цена на полмиллиона выше, чем у стандартной версии.

Этот автомобиль тесно связан с Tiguan и выпускается совместным предприятием FAW-Volkswagen для китайского рынка. Tayron X использует турбированные 1,4 или 2,0-литровые двигатели, которые также применяются в других кроссоверах Volkswagen и Skoda.

Улучшенные двигатели обещают увеличенную надежность при использовании топлива с октановым числом не ниже 98. В то же время купеобразная крыша может оказать влияние на практичность автомобиля, что вызывает определенные опасения.

Несмотря на некоторые опасения, Volkswagen Tayron X сохраняет характерные черты марки, такие как надежное шасси, высокий уровень комфорта, передовую электронику, систему Harman Kardon и панорамную крышу.

Фото: Carsweek.ru

Параллельный импорт новых моделей Nissan также доставил в Россию автомобили, включая Qashqai производства Dongfeng-Nissan. Цена на "механике" начинается от 2,6 млн рублей, существует возможность выбора полноприводной системы и автоматической коробки передач.

Зиновьев отмечает, что двигатели и трансмиссии импортного Qashqai остались практически без изменений, но 1,2-литровый турбированный мотор всё ещё имеет некоторые недостатки, такие как склонность к образованию нагара и ограниченная долговечность.

Фото: Carsweek.ru

В целом, параллельный импорт предоставил российским покупателям доступ к новым моделям, таким как Volkswagen Tayron X, а также предложил обновленные варианты уже популярных автомобилей, например, Nissan Qashqai.

Это позволило расширить ассортимент автомобилей на российском рынке и предложить покупателям больше выбора. Отметим, ранее уже сообщалось о возможном росте популярности модели Golf R Clubsport от Volkswagen.