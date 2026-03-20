Эксперт объяснил, как снижение ключевой ставки до 15% повлияет на авторынок

Центробанк России снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов, доведя ее до уровня 15%. Такое решение регулятора стало ответом на замедление инфляции, которая после январского всплеска в феврале приблизилась к целевому значению в 4%, а также на снижение потребительского спроса и охлаждение экономической активности.

Руководитель Управления по работе с импортерами «Газпромбанк Автолизинг» Александр Корнев отметил в беседе с агентством «АВТОСТАТ», что данное снижение ставки выглядит вполне логичным в текущих макроэкономических условиях. Своим мнением эксперт поделился накануне проведения форума автобизнеса «ФинАвто – 2026. Финансовые инструменты авторынка», который пройдет 22 апреля в Москве.

Корнев подчеркнул: «Рынок труда охлаждается, кредитная активность сдержанная, депозитные ставки снижаются, рубль устойчив. Однако большего снижения мы, скорее всего, не увидим ввиду потенциальных внутренних и внешних рисков: возможное изменение бюджетного правила и рост цен на энергоресурсы из-за геополитической напряженности. Так что резких шагов по смягчению денежно-кредитной политики рынку пока ожидать не стоит».

По словам эксперта, автомобильный рынок реагирует на такие изменения не столь быстро. На ситуацию оказывают влияние субсидии некоторых китайских автопроизводителей, которые при покупке в кредит или в лизинг могут компенсировать до половины ставки. Корнев считает, что с понижением ставки Центробанка автодистрибьюторы и производители, скорее всего, будут сокращать или вовсе отменять такие меры поддержки, нивелируя влияние ключевой ставки на итоговую стоимость займов.

«Что касается покупателей, то сберегательная модель поведения у населения на фоне снижающихся ставок по депозитам будет вновь меняться на потребительскую: высвободившиеся деньги со вкладов вновь начнут вкладывать в крупные покупки, в том числе в автомобили. При этом активное восстановление рынка начнется, на наш взгляд, все-таки при ставке ЦБ в 12% и ниже. При сохранении заданного курса Центробанка такую ставку возможно будет получить до конца 2026 года. Минус – с оживлением спроса цены на машины могут получить дополнительный стимул для роста, а поддержки дистрибьюторов – сократиться», — добавил Александр Корнев.