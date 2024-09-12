Эксперт разоблачил реальное качество китайских автомобилей на российском рынке. Откровения поразят

Качество и характеристики китайских автомобилей значительно улучшились в последнее время. По мнению автоэксперта Петра Баканова, они теперь не только сравнимы с зарубежными марками, но в некоторых аспектах и превосходят их.

«Современные китайские машины значительно продвинулись вперед по сравнению с моделями 10–15 летней давности. Это уже совершенно иной уровень. Выходя на мировые рынки, автопроизводители из Китая обращают внимание на детали, которые раньше считались незначительными», — подчеркнул Петр Баканов.

Один из таких примеров – сиденья. Ранее, как отметил эксперт, они часто были неудобными из--за того, что проектировались под среднестатистического китайца, отличающегося по параметрам от людей в других странах. Сейчас же короткие подушки на сиденьях в китайских автомобилях стали редкостью, так как производители из Китая учли этот аспект.

Кроме того, китайские компании все чаще используют те же комплектующие, что и известные европейские, американские или японские производители. Благодаря этому характеристики и качество китайских машин стали очень близки к зарубежным моделям, сделал вывод Баканов.

Ранее журнал «Автоновости дня» опубликовал рейтинг самых долговечных и надежных двигателей, устанавливаемых на современные китайские автомобили. Эксперт компании Expocar Александр Ковалев составил небольшой обзор таких моторов.